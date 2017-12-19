Forbes назвал лидеров по темпам роста капитала

В рейтинг Forbes попали владельцы самых быстрорастущих капиталов

Владельцем самого быстро растущего состояния 2017 года стал глава и основатель компании Amazon Джефф Безос. Согласно исследованию Forbes, в течение текущего года активы Безоса подорожали на $33,8 млрд и оцениваются в $98,6 млрд. Этому способствовало резкое подорожание акций Amazon в октябре, когда миллиардер обошел по размеру капитала основателя Microsoft Билла Гейтса.

Вторую ступеньку рейтинга занял китайский бизнесмен, владелец компании-застройщика Evergrande Group Сюй Цзяинь. На 14 декабря Forbes оценивал его состояние в $36,5 млрд, при том что в начале года оно было на $27,4 млрд меньше: за год капитал увеличился в четыре раза. Как поясняет издание, скачку состояния китайца способствовало подорожание на 400% акций его компании, которая в середине года отчиталась о росте дохода на 115%, а прибыли — на 224%.

На третье место по скорости и объемам увеличения капитала за год Forbes поместил французского бизнесмена, президента группы компаний Louis Vuitton Бернара Арно. Его состояние за год увеличилось более чем в два раза, до $40,3 млрд, прибавив $23,6 млрд.

В пятерку лидеров с 4 местом вошел и создатель Facebook Марк Цукерберг. Активы его компании увеличились на 60% благодаря доходам от рекламы в мобильных устройствах. Помимо этого американский миллиардер заявил о намерении в ближайшие полтора года избавиться от 35-75 млн акций компании, а вырученные деньги потратить на проекты в области образования, науки и юриспруденции.

Пятое место у основателя телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэна. Его состояние в этом году увеличилось на $21,8 млрд. Акции Snapchat, в которую он вложился, после IPO в марте упали на 35%, однако доходы миллиардера выросли за счет более чем стопроцентного роста бумаг Tencent.

В десятку также попали индийский медиамагнат Мукеш Амбани, мексиканец Карлос Слим, богатейшая женщина Азии Ян Хуэйянь, основатель Oracle Ларри Эллисон и владелец аукционного дома Christie’s Франсуа Пино.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE



Ранее сообщалось о том, что Черная пятница повысила состояние основателя Amazon до $100 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос в Черную пятницу нарастил состояние до $100,3 млрд.

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По материалам minfin.com.ua