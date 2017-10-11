Global Finance назвал лучшие банки в мире

Победители были определены на основе результатов за последний год и других критериев, включая репутацию и опыт управления

Издание Global Finance представило свой ежегодный рейтинг лучших банков в мире. В частности, эксперты назвали победителей на глобальном и региональном уровнях, а также в разных отраслях.

Нынешние победители успешно объединяют человеческий опыт с технологиями для обеспечения лучшего клиентского сервиса. Эти банки имеют лояльных клиентов, как на корпоративном, так и на потребительском уровнях. «Они смогли подобрать выгодную бизнес-модель и успешно ее использовать в быстро меняющемся мире», — сообщает Global Finance.

Победители были определены на основе результатов за последний год и других критериев, включая репутацию и опыт управления. В процессе выбора лучших банков издание проводило консультации с корпоративными финансовыми руководителями, аналитиками и банкирами по всему миру.

Итак, лучшие банки в 2017 году — это:

Лучший банк в мире: ING

Лучший корпоративный банк: Bank of America

Лучший потребительский банк: Royal Bank of Canada

Лучший банк на развивающихся рынках: Industrial and Commercial Bank of China

Лучший банк на пограничных рынках: Citi

Лучший банк по деривативам: Societe Generale

Лучший региональный депозитарий: Standard Chartered Bank

Лучший глобальный депозитарий: Northern Trust

Лучший исламский банк: Maybank Islamic

Лучший инвестиционный банк: UBS

Лучший банк по управлению наличностью: Citi

Лучший банк по торговому финансированию: BNP Paribas

Лучший банк по финансированию цепочек поставок: Citi

Лучший банк по валютному обмену: UBS

Лучший банк по управлению пенсионными проектами: J.P. Morgan Asset Management

Между тем, как отмечают эксперты Global Finance, глобальная банковская система значительно изменилась за почти 10 лет со времен финансового кризиса 2008 года. Самые значимые изменения произошли в трансграничном кредитовании. С 2007 года трансграничные потоки капитала, включая прямые иностранные инвестиции, сократились на 65%.

Крупные европейские банки, особенно те, которые находятся в еврозоне, постепенно уходят с внешних рынков. В то время как банки из Японии, Китая и Канады расширяют свое присутствие в зарубежных странах, сообщается в исследовании McKinsey.

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