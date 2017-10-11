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Global Finance назвал лучшие банки в мире

11.10.2017 15:41

Победители были определены на основе результатов за последний год и других критериев, включая репутацию и опыт управления

Издание Global Finance представило свой ежегодный рейтинг лучших банков в мире. В частности, эксперты назвали победителей на глобальном и региональном уровнях, а также в разных отраслях.

Нынешние победители успешно объединяют человеческий опыт с технологиями для обеспечения лучшего клиентского сервиса. Эти банки имеют лояльных клиентов, как на корпоративном, так и на потребительском уровнях. «Они смогли подобрать выгодную бизнес-модель и успешно ее использовать в быстро меняющемся мире», — сообщает Global Finance.

Победители были определены на основе результатов за последний год и других критериев, включая репутацию и опыт управления. В процессе выбора лучших банков издание проводило консультации с корпоративными финансовыми руководителями, аналитиками и банкирами по всему миру.

Итак, лучшие банки в 2017 году — это:

  • Лучший банк в мире: ING
  • Лучший корпоративный банк: Bank of America
  • Лучший потребительский банк: Royal Bank of Canada
  • Лучший банк на развивающихся рынках: Industrial and Commercial Bank of China
  • Лучший банк на пограничных рынках: Citi
  • Лучший банк по деривативам: Societe Generale
  • Лучший региональный депозитарий: Standard Chartered Bank
  • Лучший глобальный депозитарий: Northern Trust
  • Лучший исламский банк: Maybank Islamic
  • Лучший инвестиционный банк: UBS
  • Лучший банк по управлению наличностью: Citi
  • Лучший банк по торговому финансированию: BNP Paribas
  • Лучший банк по финансированию цепочек поставок: Citi
  • Лучший банк по валютному обмену: UBS
  • Лучший банк по управлению пенсионными проектами: J.P. Morgan Asset Management

psm7.com

Между тем, как отмечают эксперты Global Finance, глобальная банковская система значительно изменилась за почти 10 лет со времен финансового кризиса 2008 года. Самые значимые изменения произошли в трансграничном кредитовании. С 2007 года трансграничные потоки капитала, включая прямые иностранные инвестиции, сократились на 65%.

Крупные европейские банки, особенно те, которые находятся в еврозоне, постепенно уходят с внешних рынков. В то время как банки из Японии, Китая и Канады расширяют свое присутствие в зарубежных странах, сообщается в исследовании McKinsey.

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Рубрики: БанкиМирНовости
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