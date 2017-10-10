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Украинцы выбрали лучший банк и платежную систему

10.10.2017 13:18

В целом украинские пользователи определили 357 победителей в 22 категориях

Фото: one-stage.com

30 сентября 2017 года в Киеве были подведены итоги Украинской Народной премии, а сегодня результаты были опубликованы на официальном сайте. В рамках ежегодного всеукраинского национального проекта Украинская народная премия потребители выбирают лучшие товары и услуги, которые заслужили народное признание. Премия вручается уже в пятый раз.

По результатам 2017 года были определены 357 победителей в 22 категориях, среди которых бизнес и финансы, доставка, интернет и связь, информационные технологии, магазины, сфера услуг, техника и др.

В категории «Бизнес и финансы» потребители определили 14 победителей.

  • Лучший банк и интернет-банкинг: Укрсоцбанк
  • Лучшая депозитная программа: Ощадбанк
  • Лучший сервис приема платежей: Wayforpay
  • Лучшая платежная система: Mastercard
  • Лучшая страховая компания: Княжа
  • Лучшая кредитная карта: Gold «Максимум» от Альфа-Банк
  • Лучший сервис кредитов (до зарплаты): «Швидко-Гроші»
  • Лучшая система денежных переводов: Moneygram
  • Лучший ломбард: Капитал
  • Лучшая сеть платежных терминалов: EasyPay
  • Лучший сервис оплаты коммунальных платежей: iPay.ua
  • Лучшая система электронных платежей: Webmoney.ua
  • Лучший сервис кредитов онлайн: Moneyveo
  • Лучший страховой посредник: Starlife

Также следует отметить победителей в таких номинациях, связанных с технологиями и электронной коммерцией:

  • Лучший сервис доставки продуктов: Zakaz.ua
  • Лучшая курьерская доставка: Meest Express
  • Лучший интернет-магазин техники: Rozetka
  • Лучшая торговая площадка в интернете: Zakupka.com
  • Лучшая доска объявлений: RIA.com
  • Лучший кешбек-сервис: payBack
  • Лучший сервис бесконтактной оплаты смартфоном: tachcard
  • Лучшая система автоматизации кафе/ресторанов: Poster
  • Лучший сервис такси онлайн: Uklon

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, 1 октября 2017 года стартовала ежегодная премия среди лидеров рынка e-commerce и FinTech PaySpace Magazine Awards 2017. Победители в 18 номинациях определятся путем открытого интернет-голосования. На текущий момент длится первый этап конкурса — сбор заявок и определение участников.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Нобелевская премия по экономике 2017: назван лауреат

Рубрики: БанкиНовостиПлатежные системыУкраинаЭлектронная коммерция
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