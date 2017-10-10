Украинцы выбрали лучший банк и платежную систему

В целом украинские пользователи определили 357 победителей в 22 категориях
30 сентября 2017 года в Киеве были подведены итоги Украинской Народной премии, а сегодня результаты были опубликованы на официальном сайте. В рамках ежегодного всеукраинского национального проекта Украинская народная премия потребители выбирают лучшие товары и услуги, которые заслужили народное признание. Премия вручается уже в пятый раз.
По результатам 2017 года были определены 357 победителей в 22 категориях, среди которых бизнес и финансы, доставка, интернет и связь, информационные технологии, магазины, сфера услуг, техника и др.
В категории «Бизнес и финансы» потребители определили 14 победителей.
- Лучший банк и интернет-банкинг: Укрсоцбанк
- Лучшая депозитная программа: Ощадбанк
- Лучший сервис приема платежей: Wayforpay
- Лучшая платежная система: Mastercard
- Лучшая страховая компания: Княжа
- Лучшая кредитная карта: Gold «Максимум» от Альфа-Банк
- Лучший сервис кредитов (до зарплаты): «Швидко-Гроші»
- Лучшая система денежных переводов: Moneygram
- Лучший ломбард: Капитал
- Лучшая сеть платежных терминалов: EasyPay
- Лучший сервис оплаты коммунальных платежей: iPay.ua
- Лучшая система электронных платежей: Webmoney.ua
- Лучший сервис кредитов онлайн: Moneyveo
- Лучший страховой посредник: Starlife
Также следует отметить победителей в таких номинациях, связанных с технологиями и электронной коммерцией:
- Лучший сервис доставки продуктов: Zakaz.ua
- Лучшая курьерская доставка: Meest Express
- Лучший интернет-магазин техники: Rozetka
- Лучшая торговая площадка в интернете: Zakupka.com
- Лучшая доска объявлений: RIA.com
- Лучший кешбек-сервис: payBack
- Лучший сервис бесконтактной оплаты смартфоном: tachcard
- Лучшая система автоматизации кафе/ресторанов: Poster
- Лучший сервис такси онлайн: Uklon
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Напомним, 1 октября 2017 года стартовала ежегодная премия среди лидеров рынка e-commerce и FinTech PaySpace Magazine Awards 2017. Победители в 18 номинациях определятся путем открытого интернет-голосования. На текущий момент длится первый этап конкурса — сбор заявок и определение участников.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Нобелевская премия по экономике 2017: назван лауреат