Украинцы выбрали лучший банк и платежную систему

В целом украинские пользователи определили 357 победителей в 22 категориях

30 сентября 2017 года в Киеве были подведены итоги Украинской Народной премии, а сегодня результаты были опубликованы на официальном сайте. В рамках ежегодного всеукраинского национального проекта Украинская народная премия потребители выбирают лучшие товары и услуги, которые заслужили народное признание. Премия вручается уже в пятый раз.

По результатам 2017 года были определены 357 победителей в 22 категориях, среди которых бизнес и финансы, доставка, интернет и связь, информационные технологии, магазины, сфера услуг, техника и др.

В категории «Бизнес и финансы» потребители определили 14 победителей.

Лучший банк и интернет-банкинг: Укрсоцбанк

Лучшая депозитная программа: Ощадбанк

Лучший сервис приема платежей: Wayforpay

Лучшая платежная система: Mastercard

Лучшая страховая компания: Княжа

Лучшая кредитная карта: Gold «Максимум» от Альфа-Банк

Лучший сервис кредитов (до зарплаты): «Швидко-Гроші»

Лучшая система денежных переводов: Moneygram

Лучший ломбард: Капитал

Лучшая сеть платежных терминалов: EasyPay

Лучший сервис оплаты коммунальных платежей: iPay.ua

Лучшая система электронных платежей: Webmoney.ua

Лучший сервис кредитов онлайн: Moneyveo

Лучший страховой посредник: Starlife

Также следует отметить победителей в таких номинациях, связанных с технологиями и электронной коммерцией:

Лучший сервис доставки продуктов: Zakaz.ua

Лучшая курьерская доставка: Meest Express

Лучший интернет-магазин техники: Rozetka

Лучшая торговая площадка в интернете: Zakupka.com

Лучшая доска объявлений: RIA.com

Лучший кешбек-сервис: payBack

Лучший сервис бесконтактной оплаты смартфоном: tachcard

Лучшая система автоматизации кафе/ресторанов: Poster

Лучший сервис такси онлайн: Uklon

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, 1 октября 2017 года стартовала ежегодная премия среди лидеров рынка e-commerce и FinTech PaySpace Magazine Awards 2017. Победители в 18 номинациях определятся путем открытого интернет-голосования. На текущий момент длится первый этап конкурса — сбор заявок и определение участников.

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