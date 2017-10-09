Нобелевская премия по экономике 2017: назван лауреат

Лауреат был удостоен победы за свой вклад в поведенческую экономику

Сегодня, 9 октября, в Стокгольме назали лауреата Нобелевской премии по экономике. Им стал 72-летний профессор Чикагского университета Ричард Талер «за вклад в поведенческую экономику». Он развил теорию умственного учета, объясняя, как люди упрощают финансовые решения. Профессор исследует, как ограниченная рациональность, социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и последствия для рынка. В общей сложности вклад Ричарда Талера создал мост между экономическим и психологическим анализом индивидуальных решений.

За почетную награду боролись множество номинантов. В частности, кандидатами на победу в этой отрасли были:

Колин Камерер из Калифорнийского института технологий и Джордж Лоуэнштейн из Университета Карнеги-Меллон за исследования в сфере поведенческой экономики и нейроэкономики;

из Калифорнийского института технологий и из Университета Карнеги-Меллон за исследования в сфере поведенческой экономики и нейроэкономики; Роберт Холл из Стэнфордского университета, который провел анализ производительности рабочих и исследования рецессии и безработицы;

из Стэнфордского университета, который провел анализ производительности рабочих и исследования рецессии и безработицы; Майкл Дженсен из Гарвардского университета и Стюарт Майерс из Массачусетского технологического института, работающие над анализом решений в сегменте корпоративных финансов;

из Гарвардского университета и из Массачусетского технологического института, работающие над анализом решений в сегменте корпоративных финансов; Джон Тейлор из Стэнфорда, который является одним из вероятных преемников Джанет Йеллен на посту главы ФРС, изучающий монетарную политику;

из Стэнфорда, который является одним из вероятных преемников Джанет Йеллен на посту главы ФРС, изучающий монетарную политику; Пол Ромер , главный экономист Всемирного банка, изучающий проблемы экономического роста;

, главный экономист Всемирного банка, изучающий проблемы экономического роста; Оливье Бланшар , бывший главный экономист МВФ;

, бывший главный экономист МВФ; Бен Бернанке , бывший глава ФРС, изучающий Великую депрессию;

, бывший глава ФРС, изучающий Великую депрессию; Мартин Фельдштайн , главный экономический советник Рональда Рейгана, занимающийся исследованием государственных финансов, включая пенсии и налогообложение;

, главный экономический советник Рональда Рейгана, занимающийся исследованием государственных финансов, включая пенсии и налогообложение; Рагхурам Раджан, бывший глава Резервного банка Индии, освещающий аспекты решений в области корпоративных финансов.

Напомним, в 2016 году премию по экономике получили профессор экономики Гарвардского университета Оливер Харт и профессор экономики Массачусетского технологического института Бенгт Хольмстрем. Нобелевский комитет и Королевская Шведская академия наук оценили вклад ученых в развитие теории контрактов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Официальное название награды — Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она была учреждена Центробанком Швеции в 1968 году, гораздо позже оригинальных (наргады по физике, химии, медицине, литературе и премия мира присуждаются с 1901 года).

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