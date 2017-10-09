Нобелевская премия по экономике 2017: назван лауреат

Лауреат был удостоен победы за свой вклад в поведенческую экономику
Сегодня, 9 октября, в Стокгольме назали лауреата Нобелевской премии по экономике. Им стал 72-летний профессор Чикагского университета Ричард Талер «за вклад в поведенческую экономику». Он развил теорию умственного учета, объясняя, как люди упрощают финансовые решения. Профессор исследует, как ограниченная рациональность, социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и последствия для рынка. В общей сложности вклад Ричарда Талера создал мост между экономическим и психологическим анализом индивидуальных решений.
За почетную награду боролись множество номинантов. В частности, кандидатами на победу в этой отрасли были:
- Колин Камерер из Калифорнийского института технологий и Джордж Лоуэнштейн из Университета Карнеги-Меллон за исследования в сфере поведенческой экономики и нейроэкономики;
- Роберт Холл из Стэнфордского университета, который провел анализ производительности рабочих и исследования рецессии и безработицы;
- Майкл Дженсен из Гарвардского университета и Стюарт Майерс из Массачусетского технологического института, работающие над анализом решений в сегменте корпоративных финансов;
- Джон Тейлор из Стэнфорда, который является одним из вероятных преемников Джанет Йеллен на посту главы ФРС, изучающий монетарную политику;
- Пол Ромер, главный экономист Всемирного банка, изучающий проблемы экономического роста;
- Оливье Бланшар, бывший главный экономист МВФ;
- Бен Бернанке, бывший глава ФРС, изучающий Великую депрессию;
- Мартин Фельдштайн, главный экономический советник Рональда Рейгана, занимающийся исследованием государственных финансов, включая пенсии и налогообложение;
- Рагхурам Раджан, бывший глава Резервного банка Индии, освещающий аспекты решений в области корпоративных финансов.
Напомним, в 2016 году премию по экономике получили профессор экономики Гарвардского университета Оливер Харт и профессор экономики Массачусетского технологического института Бенгт Хольмстрем. Нобелевский комитет и Королевская Шведская академия наук оценили вклад ученых в развитие теории контрактов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Официальное название награды — Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она была учреждена Центробанком Швеции в 1968 году, гораздо позже оригинальных (наргады по физике, химии, медицине, литературе и премия мира присуждаются с 1901 года).
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