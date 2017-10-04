Голосовой помощник Alexa учится проверять банковский баланс

Пилотный проект уже стартовал в США

Технологическая компания NCR совместно с федеральным кредитным союзом Town & Country в штате Мэйн научат голосового помощника Amazon Alexa отвечать на устные запросы на получение информации о банковских счетах.

Учитывая то, что Amazon, Google и Apple вкладывают миллионы долларов в развитие новых устройств для дома, управляемых голосом, компания NCR с ее наработками оказалась во главе тенденции, которая способна измененить будущее розничной торговли.

Town & Country является первым кредитным союзом, который сотрудничает с NCR в разработке нового навыка для Alexa. Если решение получит массовое принятие, то пользователи смогут получать доступ к своим счета с помощью простых голосовых команд, вроде: «Alexa, спроси Town & Country, какой у меня баланс?»

Пилотный проект открыт для клиентов NCR Digital Insight solutions в Соединенных Штатах. Компания также призывает своих банковских партнеров присоединиться и помочь точно настроить программу, используя отзывы конечных пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Alexa сможет помогать при походе в супермаркет. Alexa будет помогать покупателям искать нужные товары и получать информацию о них в крупных розничных магазинах и супермаркетах.

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По материалам finextra.com