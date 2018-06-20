Голосовые помощники Amazon будут помогать туристам в отелях

С их помощью турист сможет, к примеру, заказать еду или вызвать такси

Американский онлайн-гигант Amazon начинает тестировать специальную версию своего голосового помощника — Alexa for hospitality.

Уже этим летом проект запустят в нескольких отелях Marriott, а затем планируют распространить на другие гостиничные сети.

С помощью умной колонки Echo с голосовым помощником постояльцы могут, например, заказать еду, вызвать такси или пригласить консьержа, не используя телефон — достаточно будет лишь произнести команду вслух.

Одновременно с Alexa for hospitality сеть Marriott тестирует возможности голосового помощника Siri от Apple, и в итоге выберет наиболее подходящий вариант.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Instagram снова расширил свой функционал для шопинга. Социальная сеть продолжает работать над e-commerce инициативами.

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По материалам biz.liga.net