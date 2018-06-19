Смарт-ценники и Scan & Go: Walmart открыл необычный супермаркет

В новом магазине цены обновляются с помощью электронных ценников, а покупать товар можно, сканируя штрих-коды

Крупнейший в мире продуктовый ритейлер Walmart открыл в китайском мегаполисе Шэньчжэнь свой первый технологичный супермаркет малого формата. На его площади в 10 тыс кв м можно найти более 80 тыс позиций товара, локализованного под потребности местных жителей.

Формат магазина обеспечивает интегрированный онлайн и офлайн опыт. Так, цены на продукты обновляются с помощью электронных ценников, а 90% всего товара также доступны на сайте китайского интернет-магазина JD.com. Также ритейлер предлагает услугу экспресс-доставки – заказы в радиусе 2 км от магазина обещают доставлять в течение 29 минут.

В дополнение к традиционной кассе, магазин предлагает услугу Walmart Scan & Go, позволяющую оплачивать товары с помощью сканирования штрих-кодов на продуктах. Причем для этого не нужно загружать стороннее приложение, достаточно иметь на телефоне самый популярный в Китае местный мессенджер WeChat. Высокоскоростной WiFi для использования Scan & Go и других онлайн-услуг магазина прилагается.

Новый супермаркет Walmart также предлагает разнообразные ежедневные услуги для удовлетворения потребностей местных жителей. Клиенты могут воспользоваться онлайн-опциями, чтобы купить электронные подарочные карты, запланировать обслуживание бытовой техники, организовать доставку цветов, забронировать поездку и многое другое, не посещая магазин. В магазине предоставляются услуги прачечной, резки ключей, ремонта обуви и многое другое.

Еще пять подобных торговых точек запланированы к открытию в Китае к концу года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Walmart запустил новый персональный шопинг-сервис Jetblack — услугу типа «консьерж», позволяющую запрашивать товар и быстро получать его на дом.

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По материалам rau.ua