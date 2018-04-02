Walmart откроет супермаркет самообслуживания в Китае

Компания стремится совместить офлайн и онлайн торговлю

Компания Walmart открывает свой первый крупный высокотехнологичный супермаркет в Китае, который позволит покупателям не стоять в очереди на кассе, а оплачивать покупки мобильными устройствами.

В магазине, расположенном в Шэньчжэне, будет более 8 тыс позиций товара — от приготовленных моллюсков до свежих фруктов. 90% этих товаров также будут доступны на китайском онлайн-маркетплейсе JD.com.

Как сообщили в Walmart, которой принадлежит доля в JD.com, покупки будут доставлены клиентам в радиусе 2 км в течение 29 минут.

В высокотехнологичном супермаркете также будет мобильная система расчетов для самообслуживания, что стало возможным благодаря мини-программе в WeChat от Tencent.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba выкупит крупнейший сервис доставки в Китае. Сделка с Ele.me обойдется онлайн-гиганту почти в $10 млрд.

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По материалам thepaypers.com