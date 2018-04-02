Alibaba выкупит крупнейший сервис доставки в Китае

Сделка с Ele.me обойдется онлайн-гиганту почти в $10 млрд

Онлайн-гигант Alibaba сообщил о решении выкупить все акции Ele.me – крупнейшего сервиса доставки и местных услуг в Китае. Как заявили в компании, стоимость Ele.me после сделки составит $9,5 млрд. Alibaba впервые инвестировала в эту платформу еще два года назад. На данный момент ее дочерняя компания Ant Small and Micro Financial Services Group удерживает около 43% акций компании с правом голоса.

Эта сделка является частью стратегии Alibaba по расширению своего физического присутствия в розничной торговле. Цель компании — облегчить пользователям перемещение (и трату денег) между офлайн-магазинами и платформами Alibaba, такими как Tmall и Taobao.

Ele.me продолжит работать под своим брендом. Она станет дополнением для платформы Koubei в составе Alibaba, которая предоставляет ресторанам и магазинам возможность выхода в интернет и привлечения большего числа клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нова пошта может ограничить один из методов оплаты. У почтового оператора перестала работать адресная доставка с наложенным платежом.

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По материалам techcrunch.com