Первый в истории «Почты России» рейс по доставке почтового груза с помощью дрона оказался неудачным

«Почта России» провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок. Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом.

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Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии. Местные издания отмечают, что во время крушения никто не пострадал. Сама посылка уцелела, однако дрон, который обошелся «Почте России» в 1,2 млн рублей, не подлежит восстановлению.

На торжественной церемонии запуска присутствовали директор «Почты России» Николай Подгузов и глава республики Алексей Цыденов.

Николай Подгузов

директор «Почты России»

В свою очередь Цыденов подчеркнул, что Бурятия планирует запустить собственное производство беспилотников. После того, как дрон упал, Цыденов заявил, что устройство «сбили с толку» точки Wi-Fi, расположенные в ближайших домах.





Пресс-служба «Почты России» заявила, что организация была гостем на «эксперименте по запуску беспилотного летательного аппарата», который проводила компания «Рудрон/Экспедитор 3М». Представитель «Рудрон/Экспедитор 3М» сообщил, что при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования.

СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1 — FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 апреля 2018 г.

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Ранее сообщалось о том, что Почта Казахстана доставила дронами больше тонны посылок. За полгода казахстанцы получили 1,5 тонны посылок грузами.

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По материалам meduza.io