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Дрон Почты России разбился при первом же запуске — видео

02.04.2018 13:27

Первый в истории «Почты России» рейс по доставке почтового груза с помощью дрона оказался неудачным

Дрон «Почты России» разбился при первом же запуске. Фото: zab.ru

«Почта России» провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок. Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии. Местные издания отмечают, что во время крушения никто не пострадал. Сама посылка уцелела, однако дрон, который обошелся «Почте России» в 1,2 млн рублей, не подлежит восстановлению.

На торжественной церемонии запуска присутствовали директор «Почты России» Николай Подгузов и глава республики Алексей Цыденов.

Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным
Николай Подгузов
директор «Почты России»

В свою очередь Цыденов подчеркнул, что Бурятия планирует запустить собственное производство беспилотников. После того, как дрон упал, Цыденов заявил, что устройство «сбили с толку» точки Wi-Fi, расположенные в ближайших домах.

Пресс-служба «Почты России» заявила, что организация была гостем на «эксперименте по запуску беспилотного летательного аппарата», который проводила компания «Рудрон/Экспедитор 3М». Представитель «Рудрон/Экспедитор 3М» сообщил, что при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Почта Казахстана доставила дронами больше тонны посылок. За полгода казахстанцы получили 1,5 тонны посылок грузами.

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По материалам meduza.io

Рубрики: КомпанииНовостиТехнологии
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