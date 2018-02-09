Google Chrome будет отмечать HTTP-сайты как «небезопасные»

Отсутствие HTTPS упрощает кражу персональных данных и заражение устройства вредоносными программами

Один из самых популярных браузеров — Google Chrome — с июля начнет отмечать все HTTP-сайты как «небезопасные». Изменения вступят в силу с релизом Chrome 68 на всех платформах. Об этом сообщила менеджер по безопасности продукта Эмили Шелтер.

Сейчас HTTP-сайты сопровождаются нейтральной иконкой, а ресурсы, поддерживающие передачу данных по протоколу HTTPS — зеленым значком с замком.

Отмечается, что компания Google на протяжении нескольких лет ужесточала отношение к незащищенным сайтам. Так, в 2015 году компания начала понижать их в поисковой выдаче, а позже предупреждала пользователей при попытке ввода пароля на таких сайтах.

По данным команды Chrome, уже 80% трафика в браузере на Chrome OS и Mac поступают в зашифрованном виде. На Windows и Android показатель немного ниже: 70% и 68% соответственно. При этом 81 из 100 самых популярных сайтов в интернете уже внедрили HTTPS в качестве опции по умолчанию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том популярный браузер защитит пользователей от скрытого майнинга криптовалют. Мошенники не смогут использовать ресурсы интернет-пользователей для майнинга криптовалют.

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По материалам theverge.com