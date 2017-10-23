Google Pay стал доступен на смартфонах Android

Новая опция, в частности, упростит для пользователей шопинг через Google Assistant

Сервис Google Pay официально запущен на телефонах Android. Это позволяет пользователям производить платежи, используя данные карт, которые уже вводились ранее в других приложениях Google.

Google Pay нацелен на то, чтобы сделать мобильные платежи и электронную коммерцию максимально удобными. Сервис позволяет пользователям смартфонов на базе ОС Android оплачивать товары и услуги с помощью кредитных или дебетовых карт, которые они уже добавили ранее в свою учетную запись Google для использования в Google Play, YouTube, Chrome или Android Pay.

Компания отправляет торговцам платежную информацию и адрес доставки, хранящиеся в учетных записях Google. Таким образом, пользователь может совершать платежи без повторного ввода платежных данных.

В настоящее время Google Pay доступен в 15 приложениях и местах. В ближайшее время компания планирует добавить больше опций. Разработчики могут интегрировать Google Pay через API с «всего несколькими строками кода». Кроме того, этот метод платежей не взимает комиссию за транзакции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на рынках, где работает платежный сервис Apple Pay, на него приходится 90% всех мобильных бесконтактных транзакций.

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По материалам thepaypers.com