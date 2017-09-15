Google Play поразил новый вирус, который атаковал 21 млн пользователей

Вредоносное ПО отправляет пользователям мошеннические текстовые сообщения и выставляет счета за несуществующие услуги

Израильская компания в сфере кибербезопасности заявила, что опасное вредоносное ПО проникло в Google Play, атаковав 21 млн пользователей.

Согласно Fortune, аналитики Check Point Software Technologies сообщили в своем блоге о том, что атака состоит из десятков вредоносных приложений, которые отправляют мошеннические текстовые сообщения и выставляют пользователям счета за несуществующие услуги.

Специалисты Check Point называют эту атаку «одной из самых масштабных в истории Google Play». В отличие от большинства вредоносных программ, обнаруженных в Google Play, эта «прямо наносит вред пользователям» и опустошает их счета.

Вирус получил название «ExpensiveWall» в честь одного из мошеннических приложений «Lovely Wallpaper», который якобы предлагал различные фоновые изображения для смартфонов. Среди других взломанных приложений «I Love Filter», «Tool Box Pro» и «Horoscope».

По меньшей мере 50 приложений, которые пользователи Android загрузили около 4 млн раз, были взломаны новой формой вредоносного ПО, которое использовало метод «упаковки» – сжимание кода с помощью шифрования, что позволяет ему уклоняться от фильтров безопасности Google. Check Point опубликовала полный список известных вредоносных приложений на своем веб-сайте.

Check Point предупредила Google о кибератаке 7 августа, после чего поисковый гигант удалил приложения из своего магазина приложений. Затем еще одна версия вредоносного ПО прорвала защиту Google Play Store, затронув 5 тыс устройств, прежде чем Google удалось избавиться от него через четыре дня.

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По материалам fortune.com