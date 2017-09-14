Вирусы для майнинга криптовалют заразили миллионы ПК по всему миру

Компания Kaspersky опубликовала данные по количеству ПК, взломанных вирусами для майнинга в текущем году

Согласно данным нового отчета Kaspersky Lab, в первые 8 месяцев 2017 года 1,65 млн ПК были заражены вирусами для майнинга криптовалют.

Согласно заявлению компании, данные основываются на диагностике компьютеров, которые работают на программном обеспечении Kaspersky. Такое ПО способно защитить ПК от вируса, который может превратить устройство в машину для майнинга, которую хакеры смогут контролировать удаленно, а фактический пользователь ПК даже не будет об этом знать.

По прогнозам, показатель за весь 2017 год превысит показатель за 2016 (1,8 млн). В 2014 году Kaspersky зафиксировал всего 700 тыс взломов ПК майнинговыми вирусами.

За большую часть атак ответственны крупные ботнеты, разрабатывающие вирусы для майнинга криптовалют.

Хотя чаще майнеры заражают компьютеры на ОС Windows, они также могут атаковать устройства на Linux.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за этот год киберпреступники украли миллионы долларов в Ethereum через фишинг. С помощью фишинговых атак киберпреступники украли цифровой валюты на сумму $225 млн. Мошенники обманывали потенциальных инвесторов токенсейлов на блокчейне Ethereum, заманивая их на фейковые-интернет адреса.

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По материалам coindesk.com