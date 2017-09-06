За этот год киберпреступники украли миллионы долларов в Ethereum через фишинг

Фишинговые атаки в 2017 году принесли преступникам огромные суммы

В этом году через фишинговые атаки киберпреступники украли цифровой валюты на сумму $225 млн. Мошенники обманывали потенциальных инвесторов токенсейлов на блокчейне Ethereum, заманивая их на фейковые-интернет адреса.

По данным Chainalysis, более 30 тыс инвесторов стали жертвами связанных с эфиром киберпреступлений. В среднем каждый из них потерял $7500.

По словам соучредителя Chainalysis Джонатана Левина, киберпреступников привлекает огромная прибыль, получаемая организаторами ICO. Так, токенсейлы в 2017 году уже собрали свыше $1,6 млрд финансирования.

По словам Левина, хакеры создают сайты и страницы в социальных сетях, имитирующие настоящие проекты ICO. Затем через них мошенники предлагают потенциальным инвесторам отправить деньги на их адреса. Жертв привлекают также через Twitter и электронную почту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине разоблачили криптовалютных мошенников. Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили незаконную схему по завладению деньгами физлиц.

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По материалам cointelegraph.com