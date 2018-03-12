Google начнет принимать мобильные деньги M-Pesa в своем магазине игр и приложений

Благодаря этому сервису пользователи, не имеющие платежных карт, теперь смогут оплачивать игры и приложения, используя деньги со счета мобильного оператора Safaricom .

M-Pesa — это платформа для мобильных платежей в Кении, которая облегчает денежные переводы и платежи по счетам через мобильный телефон. В настоящее время сервис насчитывает 27,8 миллиона пользователей в стране с 45 миллионами человек. Для Google эта сделка является стратегической, поскольку в Африке наблюдается низкий процент использования кредитных карт, что ограничивает покупку игр и приложений в магазине Google Play пользователями Android на континенте.

В этой сделке также принимает участие DOCOMO Digital, глобальный поставщик платежей в Великобритании, который облегчает конвертацию транзакций в реальном времени. Согласно DOCOMO Digital, самая большая цель компании — преодолеть барьеры и разработать инновационные способы, с помощью которых 5 миллиардов людей смогут взаимодействовать с цифровой экосистемой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что M-Pesa станет доступен во всех странах Африки. С расширением платформы мобильных финансовых услуг M-Pesa, миллионы пользователей смартфонов в Африке получат доступ к базовым банковским услугам, таким как кредитование и сбережение.

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