Google запустит новое платежное приложение

Вскоре все пользователи Android Pay получат обновление до Google Pay

Сегодня, 20 февраля, технический гигант Google объявил о запуске своего нового мобильного платежного приложения, которое сделает сервис Google Pay доступным для всех — независимо от того, зарегистрированы ли они, какие устройства они используют и где делают покупки.

Таким образом компания надеется достичь цели обеспечения безопасных платежей для каждого, в любом месте цифрового или физического мира и с использованием единого аккаунта.

Генеральный директор платежного сервиса Пали Бхат сообщил, что вскоре все пользователи Android Pay получат обновление до Google Pay. Затем, в ближайшие месяцы и в течение года, Google будет привлекать к партнерству больше мерчантов и платформ, которые могут обеспечить легкую интеграцию Google Pay для продавцов. В краткосрочные планы компании входит и внедрение дополнительного функционала Google Pay в браузер Chrome и другие сервисы компании.

В компании рассказали о нескольких функциях нового приложения:

Обновленная вкладка «Главная страница» в Google Pay будет содержать полезную информацию — адреса ближайших магазинов, легкий доступ к бонусам, различные платежные советы.

Во вкладке «Карты» будут храниться платежные данные: кредитные и дебетовые карты, карты программ лояльности и подарочные сертификаты.

Google Pay уже можно использовать в некоторых видах транспорта ряда городов, например, Киева и Лондона, и их список будет расти. Для оплаты проезда надо просто поднести устройство к турникету.

Google Pay обеспечит надежную защиту учетной записи и личных данных пользователя от угроз безопасности.

Все функции и преимущества Android Pay перейдут в Google Pay, но при этом станут еще безопаснее.

Одной из особенностей Google Pay является отсутствие необходимости регистрации как таковой. Это значит, что пользователю не нужно менять свои потребительские привычки для начала использования сервиса. Весь «секрет» в том, что Google Pay способен конвертировать сотни миллионов учетных записей клиентов с сохраненными платежными данными в аккаунты Google Pay. Так, для того, чтоб стать пользователем сервиса, не обязательно даже скачивать приложение.

Превращение существующих учетных данных в аккаунт Google Pay ликвидирует главный барьер для привлечения новых клиентов, поэтому экосистема Google может превратиться в мощный коммерческий механизм.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Google Play появился фейковый Приват24. ПриватБанк предупредил клиентов о мошенническом приложении.

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По материалам pymnts.com