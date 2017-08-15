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Google приобрела сервис диагностики болезней с помощью смартфона

15.08.2017 13:26

С помощью нового сервиса пользователи смогут проходить базовые клинические обследования, не выходя из дома

Google диагностика болезней

Google приобрела сервис диагностики болезней с помощью смартфона. Фото: geekwire.com

Эксперт по компьютерным технологиям Университета штата Вашингтон Шветак Патель продал свой стартап Senosis Health компании Google. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Патель уже продал несколько своих стартапов таким компаниям, как Belkin International и Sears. В 2011 году Патель, который совместно еще с четырьмя учеными создал Senosis Health, выиграл «грант для гениев» стипендию Мак-Артура.

С помощью Senosis и специальных датчиков, встроенных в современные смартфоны, пользователь может определить функции легких и уровень гемоглобина, что позволит проходить базовые клинические тесты, не выходя из дома. Сейчас над проектом Senosis, помимо Пателя, работают еще более десяти ученых.

В какую сумму Google обошлось приобретение Senosis Health не уточняется.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что спустя два года Google вновь запускает Google Glass. Google официально представил бизнес-версию своих известных смарт-очков Google Glass. Устройство уже доступно в сети партнеров компании, среди которых логистические операторы, многие производители, сервисы по уходу за пациентами и т.д.

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По материалам geekwire.com

Рубрики: GoogleНовостиТехнологии
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