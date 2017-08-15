Google приобрела сервис диагностики болезней с помощью смартфона

С помощью нового сервиса пользователи смогут проходить базовые клинические обследования, не выходя из дома

Эксперт по компьютерным технологиям Университета штата Вашингтон Шветак Патель продал свой стартап Senosis Health компании Google. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Патель уже продал несколько своих стартапов таким компаниям, как Belkin International и Sears. В 2011 году Патель, который совместно еще с четырьмя учеными создал Senosis Health, выиграл «грант для гениев» стипендию Мак-Артура.

С помощью Senosis и специальных датчиков, встроенных в современные смартфоны, пользователь может определить функции легких и уровень гемоглобина, что позволит проходить базовые клинические тесты, не выходя из дома. Сейчас над проектом Senosis, помимо Пателя, работают еще более десяти ученых.

В какую сумму Google обошлось приобретение Senosis Health не уточняется.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что спустя два года Google вновь запускает Google Glass. Google официально представил бизнес-версию своих известных смарт-очков Google Glass. Устройство уже доступно в сети партнеров компании, среди которых логистические операторы, многие производители, сервисы по уходу за пациентами и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google представил автономный шлем виртуальной реальности

По материалам geekwire.com