Google запретил расширения для майнинга криптовалют в Chrome

Все расширения для майнинга будут удалены из Chrome Web Store

Интернет-гигант Google со 2 апреля ввел запрет на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалют, а спустя некоторое время удалит все существующие подобные продукты.

Как говорится в блоге Google, за последние несколько месяцев наблюдается рост числа зловредных расширений, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают на заднем фоне без согласия владельцев компьютеров. Такие скрипты часто потребляют значительные ресурсы и могут негативно влиять на общую производительность компьютера и потребление электроэнергии.

Браузерный майнинг не может считаться самым эффективным способом добычи биткоина или других криптовалют, однако магазин расширений Chrome достаточно долгое время разрешал добавление таких расширений при условии, что в их описании четко прописано, что они созданы именно для этих целей.

Google



Как отмечается, некоторые из этих расширений обнаруживаются и удаляются практически сразу, однако другие все же проникают в магазин и их приходится удалять позже. Для разрешения этой ситуации Google запретил добавление любых приложений для майнинга криптовалют, а к концу июня 2018 из Chrome Web Store будут удалены уже существующие расширения.

В то же время отмечает, что расширения, связанные с технологией блокчейн и не направленные на майнинг, будут допускать в магазин и далее.

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По материалам forklog.com