День рождения гривны: интересные факты про национальную валюту

Гривне исполнился 21 год

21 год назад в кошельках украинцев впервые появились гривны. Новая валюта заменила купоно-карбованцы. 2 сентября 1996 года их начали обменивать на гривны в соотношении 100 000 крб : 1 грн.

Ко Дню рождения национальной валюты редакция PaySpace Magazine публикует серию инфографик с интересными фактами про банкноты и монеты.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

25 августа 1996 года президент подписал указ о присвоении гривне статуса национальной денежной единицы. А уже 2 сентября стартовал обмен купоно-карбованцев на гривны. Карбованцы принимали к оплате только до 16 сентября. А обмен на гривны проходил до 1998 года. С тех пор в Украине деноминаций не проводили, но ценность национальной валюты существенно упала. Если в 1996 за $1 давали менее 2 грн, то сегодня это около 25 грн.

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