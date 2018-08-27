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PaySpaceMagazine

Грядут изменения: клиенты Uber пересядут на велосипеды и самокаты

27.08.2018 12:52

Uber предложит альтернативу автомобилям

сервис Uber

Грядут изменения: клиенты Uber пересядут на велосипеды и самокаты. Фото: lifehack.org

Компания Uber будет подсказывать своим клиентам, где в час пик взять на прокат электрический самокатам или велосипед или как быстрее добраться общественным транспортом.

У нас есть возможность влиять на поведение людей таким образом, что наши пользователи только выиграют. Выиграют и города. В краткосрочной перспективе возможно мы не выиграем финансово, но, если мыслить стратегически, на долгую перспективу, то, думаю, это как раз то, что нам нужно
Дара Хосровшахи
генеральный директор Uber

Приложение Uber будет сообщать пользователям, в каких из многочисленных пунктов проката дешевле и удобнее взять велосипед или самокат, чтобы проехать в час пик небольшое расстояние или как добраться своим ходом.

В компании считают, что при этом удлинятся маршруты водителей Uber, а значит, перевозки станут выгоднее. Также компания рассчитывает таким образом увеличить свою клиентскую базу, даже если это грозит ей временным снижением прибыли.

Uber в прошлом году приобрела компанию Jump, которая предостваляет услуги городского велопроката. Красные электровелосипеды дают на прокат в восьми крупнейших городах США, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Также компания вскоре откроет филиал в Берлине.

Uber заключила контракты с компанией Lime, которая сдает в аренду электросамокаты, и Masabi, которая разработала приложения для оплаты услуг общественного транспорта.

Напомним, Uber Technologies получила $891 млн чистого убытка втором квартале 2018 года, что на 16% меньше этого показателя за аналогичный период 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в Киеве через Uber можно было заказать прогулку на яхте. Сервис UberBoat был доступен в столице всего один день – 19 августа, с 12:30 до 20:00. Клиенту предлагалась 45-минутная прогулка на яхте по Днепру.

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По материалам ubr.ua.

Рубрики: UberМирНовостиТехнологии
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