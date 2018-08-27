Грядут изменения: клиенты Uber пересядут на велосипеды и самокаты

Uber предложит альтернативу автомобилям

Компания Uber будет подсказывать своим клиентам, где в час пик взять на прокат электрический самокатам или велосипед или как быстрее добраться общественным транспортом.

Дара Хосровшахи

генеральный директор Uber

Приложение Uber будет сообщать пользователям, в каких из многочисленных пунктов проката дешевле и удобнее взять велосипед или самокат, чтобы проехать в час пик небольшое расстояние или как добраться своим ходом.

В компании считают, что при этом удлинятся маршруты водителей Uber, а значит, перевозки станут выгоднее. Также компания рассчитывает таким образом увеличить свою клиентскую базу, даже если это грозит ей временным снижением прибыли.

Uber в прошлом году приобрела компанию Jump, которая предостваляет услуги городского велопроката. Красные электровелосипеды дают на прокат в восьми крупнейших городах США, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Также компания вскоре откроет филиал в Берлине.

Uber заключила контракты с компанией Lime, которая сдает в аренду электросамокаты, и Masabi, которая разработала приложения для оплаты услуг общественного транспорта.

Напомним, Uber Technologies получила $891 млн чистого убытка втором квартале 2018 года, что на 16% меньше этого показателя за аналогичный период 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в Киеве через Uber можно было заказать прогулку на яхте. Сервис UberBoat был доступен в столице всего один день – 19 августа, с 12:30 до 20:00. Клиенту предлагалась 45-минутная прогулка на яхте по Днепру.

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По материалам ubr.ua.