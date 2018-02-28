Ingenico начинает тестировать технологию безопасного ввода PIN-кода на экране смартфона



В Ingenico Group предложили инновационное платежное решение для сферы микроторговли, основанное на технологии PIN-on-Glass (PoG) или PIN-on-Mobile (PoM).

Оно позволит потребителям вставлять свои карты в компактный картридер и вручную вводить PIN-код на персональном мобильном устройстве продавца. Эта концепция была разработана совместно с технологическим партнером MYPINPAD, мировым лидером в области решений для проверки платежных программ со штаб-квартирой в Великобритании.

Решение включает в себя следующие пункты:

безопасный картридер (SCR) для считывания EMV и бесконтактных банковских карт,

приложение для мобильного ввода PIN (MPEA), с помощью которого можно будет ввести PIN-код на устройстве продавца,

внутренний Trust Service для анализа и проверки надежной защиты устройства продавца непосредственно перед вводом PIN-кода.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что ввод PIN-кода на смартфоне станет стандартом. Новый стандарт приема платежей с мобильного — PIN on glass — заставит банки задуматься над сохранением конкурентоспособности на рынке эквайринга.

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