Ingenico начинает тестировать технологию безопасного ввода PIN-кода на экране смартфона
В Ingenico Group предложили инновационное платежное решение для сферы микроторговли, основанное на технологии PIN-on-Glass (PoG) или PIN-on-Mobile (PoM).
Оно позволит потребителям вставлять свои карты в компактный картридер и вручную вводить PIN-код на персональном мобильном устройстве продавца. Эта концепция была разработана совместно с технологическим партнером MYPINPAD, мировым лидером в области решений для проверки платежных программ со штаб-квартирой в Великобритании.
Решение включает в себя следующие пункты:
- безопасный картридер (SCR) для считывания EMV и бесконтактных банковских карт,
- приложение для мобильного ввода PIN (MPEA), с помощью которого можно будет ввести PIN-код на устройстве продавца,
- внутренний Trust Service для анализа и проверки надежной защиты устройства продавца непосредственно перед вводом PIN-кода.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что ввод PIN-кода на смартфоне станет стандартом. Новый стандарт приема платежей с мобильного — PIN on glass — заставит банки задуматься над сохранением конкурентоспособности на рынке эквайринга.
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