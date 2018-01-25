Как защитить ввод PIN на смартфоне продавца — PCI SSC назвал требования

Вводить PIN на смартфоне продавца станет безопасно

Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) анонсировал новый стандарт для операций, которые требуют от покупателя ввода PIN-кода на мобильном устройстве продавца (смартфоне или планшете). Так, ведомство опубликовало требования к безопасности, которые сделают такой функционал возможным.

Документ содержит требования по разработке безопасных решений для оплат (с использованием бесконтактной технологии и без). Так, ввод PIN-кода на устройстве продавца предполагает соблюдение двух условий. Первое — это специальное защищенное приложение, которое гарантирует безопасность PIN. И второе — защищенный картридер ( SCRP).

Мобильные платежные терминалы (mPOS) стали очень популярны среди мелких торговцев. Позволив им принимать платежи с планшета или смартфона даже на рынке. Однако необходимость вводить PIN-код для чипованнх карт заставила их приобретать дополнительное оборудование. С появлением нового стандарта вводить PIN-код можно будет прямо на сенсорном экране смартфона.

Это означает, что торговцы смогут принимать платежи только с помощью своего мобильного устройства, маленького недорогого картридера, подключенного к нему, и приложения, обеспечивающего безопасный ввод PIN-кода.

Основные принципы безопасности нового стандарта:

• Активный мониторинг сервиса для смягчения возможных угроз

• Изоляция PIN-кода от других платежных данных

• Обеспечение защиты приложения ввода PIN-кода на устройстве продавца

• Защита PIN-кода и данных счета

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

PCI SSC уведомил ключевых игроков платежного рынка о подготовке нового стандарта для технологии «PIN on glass» или «Mobile PIN» еще летом 2017. Ожидалось, что стандарт опубликуют в сентябре прошлого года.

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