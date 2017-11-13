Инновационный Walmart: ритейлер привлечет больше клиентов с помощью технологий

С помощью новых технологий Walmart надеется привлечь больше покупателей в свои физические магазины
Американский ритейлер Walmart начал тестировать новые цифровые услуги в своем Mobile County – торговом центре в Алабаме — включая ModiFace – новый девайс, который позволяет потребителям протестировать косметику в цифровом режиме.
Так, с помощью ModiFace потребители смогут увидеть, как декоративная косметика и/или лак для ногтей будут смотреться на их оттенке кожи. С помощью новой технологии Walmart надеется привлечь больше покупателей в свои физические магазины.
В Walmart сообщили, что если проект станет успешным, девайс ModiFace будет представлен в целом ряде магазинов сети Walmart.
Помимо ModiFace, Walmart представил новые устройства высотой около 4,9 м, из которых потребители самостоятельно смогут забрать товары, заказанные в интернете. Проект также предусматривает автоматизированные кассы и мобильные очереди, с помощью которых потребители смогут оплатить товары прямо в мобильном приложении. Walmart также установит специальные кнопки, которые потребители смогут нажимать в случае, если им потребуется помощь персонала.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Auchan начинает развивать сеть магазинов без касс и персонала. Чтобы сделать покупку в таком магазине, нужен лишь смартфон с QR-кодом и приложением Auchan Minute.
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По материалам pymnts.com