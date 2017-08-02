Инвестиции в FinTech существенно выросли во втором квартале 2017 года

Об этом свидетельствуют данные отчета «Pulse of FinTech» за второй квартал 2017 года от аналитиков KPMG

Согласно отчету, общее финансирование финтеха в США увеличилось до $2 млрд, тогда как в первом квартале оно составляло всего $500 млн. Всего за второй квартал состоялось 129 инвестиционных сделок.

Особый интерес инвесторов также вызывает B2B-финтех. Аналитики KPMG заявили, что 4 из 10 лучших сделок состоялись именно в сфере B2B, поскольку венчурные капиталисты и новаторы все больше стремятся упростить и улучшить функционирование бэк-офисов корпораций.

Мировые инвестиции в FinTech также выросли почти вдвое, достигнув во втором квартале $8,4 млрд. При этом за отчетный период состоялось 293 инвестиционных сделки. Для сравнения, в первом квартале глобальные инвестиции в финтех составили $3,6 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Оксфордский университет вводит курс по FinTech. Все лекции будут доступны онлайн.

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По материалам pymnts.com