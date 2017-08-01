Какой город станет новой FinTech-столицей Азиатско-тихоокеанского региона

FinTech в Австралии стремительно развивается последние пару лет

Независимый исследовательский центр The Committee for Sydney, который защищает потенциал австралийского города как глобального экономического центра, призвал правительство стимулировать местную финтех-экосистему.

В докладе ведомства, который был составлен совместно с KMPG, отмечено стремительное развитие финансовых технологий в стране в последние три года. А также указано, что Сидней вполне может конкурировать с Cингапуром за звание азиатской столицы FinTech.

Количество финтех-стартапов в стране увеличилось более чем в пять раз с 2014 года (со 100 до 579 компаний). При этом, 59% из них находятся в Сиднее. В финтех-секторе занято более 100 тыс человек, а инвестиции в отрасль постоянно растут. По данным отчета, в 2016 году капиталовложения в финтех достигли 675 млн долларов.

Ключевые отрасти, в которых Австралия действительно может преуспеть на глобальной арене — это платежи, технологии в регулировании и блокчейн.

Основная проблема для развития инновационных финансовых технологий в регионе — отсутствие четкого бизнес-бренда и стимула для специалистов из других стран ехать в Австралию, чтобы начать свой бизнес.

Тем не менее, местная финтех индустрия не стоит на месте. Правительство уже объявило о планах потратить 35 миллионов долларов на возведение Финтех-хаба, который объединит различные проекты под одной крышей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Австралии карты впервые стали популярнее наличных. Представители местной финтех-индустрии называют такие результаты вполне ожидаемыми — местное население положительно относится к цифровым платежам.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — ТОП-7 поглощений в сфере платежей в первом полугодии 2017