Карты впервые стали популярнее наличных на целом континенте

В Австралии хорошо развита инфраструктура по приему безналичных платежей

Жители Австралии чаще расплачиваются банковскими картами, чем наличными. Такие данные опубликовал Центробанк государства.

В 2016 году количество транзакций с банковских карт впервые превысило число наличных платежей — 52% покупок оплачивается «пластиком».

Представители местной финтех-индустрии называют такие результаты вполне ожидаемыми — местное население положительно относится к цифровым платежам. А показатели проникновения бесконтактных расчетов считаются одними из самых высоких в мире.

Тем не менее, еще предстоит расширить доступ финтех-компаний к инфраструктуре для создания новых финансовых продуктов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, какая еще страна станет безналичной к 2023 году. Еще 15 лет назад лишь 9% расходов домохозяйств в Турции проходили через платежные карты. На сегодняшний день показатель достиг 40% и эксперты прогнозируют дальнейший рост.

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