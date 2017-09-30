Инвестор рассказал о сильных сторонах украинских стартапов

Сегодня, 30 сентября, в Киеве проходит конференция OLEROM Forum One, мероприятие в рамках которого международные эксперты рассказывают о своем опыте развития бизнеса

Во время конференции глава литовского венчурного фонда Nextury Ventures, Илля Лаурс, рассказал, что он считает основными преимуществами стартапов из Украины.

Во-первых, это квалификация кадров, большое количество разработчиков. В стране можно развивать высокие технологии.

Во-вторых, возможность масштабировать проект и проследить за тем, как он развивается.

Илья добавил, что каждая компания, вне зависимости от квалификации кадров и идеи, является продуктом своей экосистемы. Поэтому инвесторы, которые собираются вкладывать средства в тот или иной проект, оценивают не только его, но и всю инфраструктуру в целом.

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