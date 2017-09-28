Открытый банкинг в Украине: стартовала инкубационная программа для финтех-стартапов

В Украине создадут первую инкубационную программу для продвижения open banking

В Украине запустят инкубационную программу для стартапов, которая нацелена на развитие стандарта open banking в Украине — Open Banking Lab. Проект совместно разрабатывают 1991 Open Data Incubator, Национальный банк и АО «ОТП Банк».

Open banking — новый стандарт в банковском деле, в рамках которого банки предоставляют сторонним разработчикам доступ к открытым (не конфиденциальным) данным и собственному API. Разработчики получают возможность использовать функционал и контент банка в собственных приложениях и платформах. Цель open banking — повышение уровня качества клиентского обслуживания в банковской сфере.

Open Banking Lab — первая в Украине инициатива, которая продвигает концепцию открытого банкинга. В рамках программы 1991 Open Data Incubator будет поддерживать стартапы, которые разрабатывают продукты на основе открытых банковских данных. Генеральным партнером и спонсором этого проекта стал OTP Bank. Доступ к open data и корпоративным API предоставят НБУ и ОТП Банк.

Подробнее о содержании, условиях и цели программы Open Banking Lab можно узнать на сайте проекта http://1991.vc/otp/.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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