В Украине появился новый почтовый оператор

Информация о компании внесена в Единый государственный реестр операторов почтовой связи

Национальная комиссия по регулированию связи зарегистрировала в Украине нового почтового оператора.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, комиссия внесла в Единый государственный реестр операторов почтовой связи информацию о компании «Премиум Пакет ГМБХ Энд Ко. Кг».

Компания предоставляет услуги приема, обработки, перевозки, доставки (вручения) почтовых отправлений, выполнение поручений пользователей по почтовым переводам на территории Украины и осуществляет международную доставку.

Согласно сообщениям на сайте компании, она также предоставляет услуги авиаотправлений в странах Европы и СНГ. Компания зарегистрирована в Германии в городе Бобинген.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что международные отправления Укрпочты можно оформить онлайн. Оформить международное отправление можно на сайте Укрпочты через «личный кабинет».

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