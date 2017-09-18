Международные отправления Укрпочты можно оформить онлайн

Оформить международное отправление можно на сайте Укрпочты через «личный кабинет»

Укрпочта дает возможность своим клиентам оформить международные отправления онлайн. Оформить международное отправление в одну из 234 стран и отдельных регионов можно на сайте Укрпочты через «личный кабинет». Помимо данного функционала компания запустит в тестовом режиме возможность создания сопроводительных документов, таможенных деклараций для международных отправлений, расчета тарифа с учетом актуального курса валют НБУ, получение штрих-кода, по которому можно отследить путь отправления.

Для этого необходимо всего лишь зарегистрироваться в «личном кабинете» на сайте Укрпочты и оформить необходимые документы. Укрпочта предлагает скидку в размере 5% всем, кто регистрирует отправление онлайн.

Более того, с 18 сентября клиенты, оформившие отправление через «личный кабинет» смогут отправить посылку без очереди в 15 отделениях в Киеве. В ближайшие месяцы компания планирует расширить список таких отделений.

Сейчас онлайн можно оформить лишь посылки до 10 кг. С начала октября такая возможность будет распространяться на посылки весом до 30 кг.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Укрпошта» запустила чат-бота в популярном мессенджере. Почтовый оператор рассказал о функционале своего первого чат-бота.

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