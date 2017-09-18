«Укрпошта» научит предпринимателей продавать товар на eBay

На тренинг от «Укрпошты» можно попасть бесплатно по предварительной регистрации

«Укрпошта» в рамках E-export school 1 октября проведет однодневный тренинг для представителей малого и среднего бизнеса. Слушателям расскажут об особенностях работы на крупнейшем онлайн-аукционе мира eBay, на платформах которого 14 млн продавцов предлагают свои товары 171 млн активных пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Среди участников тренинга представители штаб-квартиры eBay в СНГ и Восточной Европе (по скайпу), финансового сервиса Western Bid в Украине, сообщества Ebay & PayPal Pro – СНГ, логистических операторов «Укрпошта» и DHLУкраина, фулфилмент-центра в США Parnter Trade.

На тренинге начинающим продавцам расскажут, как начать торговать на этом онлайн-аукционе, как принимать оплату за товар. Также раскроют сотрудничество с финансовыми сервисами на примере Western Bid и расскажут об организации логистики из Украины.

Для уже действующих продавцов, которые хотят улучшить свои показатели продаж, во время мероприятия расскажут о промо-инструментах на eBay, работе с отзывами, автоматизации создания и отслеживания листингов, расширении бизнеса на европейские площадки eBay, регистрации торговых марок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Укрпошта» запустила чат-бота в популярном мессенджере. Почтовый оператор рассказал о функционале своего первого чат-бота.

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