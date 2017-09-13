«Укрпошта» запустила чат-бота в популярном мессенджере

Почтовый оператор рассказал о функционале своего первого чат-бота

«Укрпошта» запустила чат-бота в Telegram, одном из самых популярных мессенджеров.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Возможности чат-бота включают:

поиск и отслеживание отправления по номеру;

сообщения об изменении статуса посылки;

поиск отделения и его геолокации по индексу;

ознакомление клиентов с базовыми тарифами компании.

В будущем функционал чат-бота будет расширяться. В частности, будут пополняться языковые модули и добавлен тарифный калькулятор, чтобы бот мог рассчитать стоимость клиентского отправления.

В ближайшее время планируется также запуск чат-ботов и на других платформах — Facebook Messenger и Viber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта будет работать допоздна. График работы отделений Укрпочты временно продлят.

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