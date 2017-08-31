Укрпочта будет работать допоздна: новый график отделений

График работы отделений Укрпочты временно продлят

Для удобства клиентов с 2 октября 2017 по 9 января 2018 часть объектов почтовой связи Укрпочты будет временно переведена на удлиненный график работы. Также в филиалах на время откажутся от обеденного перерыва.

Такое решение обосновано повышенным спросом на услуги почты в осенне-зимний период.

Новый график работы отделений Укрпочты:

Киев, отделения на 4 и более окон:

понедельник — пятница — с 08:00 до 21:00

суббота — с 10:00 до 17:00

воскресенье — выходной

Другие городские отделения на 3 и более окон

понедельник — пятница — с 08:00 до 20:00

суббота — с 10:00 до 17:00

воскресенье — выходной

В этих отделениях с понедельника по пятницу с 08:00 до 09:00 и после 18:00 до завершения рабочего дня всегда будут одновременно работать минимум 2 операционных окна, обратившись в которые, клиент сможет воспользоваться всем спектром услуг.

В Луганской и Донецкой областях филиалы с количеством операционных окон от 3 и более будут обслуживать потребителей с понедельника по пятницу, с 09:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 17:00, воскресенье — выходной. Эти объекты должны обеспечить непрерывную работу минимум двух операционных окон с понедельника по пятницу после 18:00 до завершения рабочего дня.

Городские отделения с одним операционным окном будут работать в обычном режиме, остальные — по минимальным графику: с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 и по выходным — в субботу и воскресенье.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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