Укрпочта запускает специальный сервис для предпринимателей в e-commerce

Решение E-commerce Expert Solution обеспечит быструю, удобную, надежную и экономически выгодную доставку товаров в Молдову

Укрпочта совместно с Почтой Молдовы предлагает украинским предпринимателям в сфере электронной коммерции новое логистическое решение — E-commerce Expert Solution, которое обеспечит быструю, удобную, надежную и экономически выгодную доставку товаров в Молдову.

Среди преимуществ нового сервиса:

— специальный тариф на доставку (отправка негабаритных посылок в Молдову стала выгоднее на 50%),

— страхование посылок,

— прогнозирование термина доставки,

— отслеживание (трекинг) отправлений «онлайн»,

— возврат неполученных адресатами почтовых отправлений,

— термин хранения в объектах почтовой связи за границей по договоренности.

Для перемещения товаров в почтовых отправлениях предусмотрено упрощенное таможенное оформление. Необлагаемый таможенный лимит для почтовых отправлений на адрес физического лица, без дополнительных сертификаций и разрешений для большинства потребительских товаров составляет 300 евро.

Аналогичные решения уже разработаны для Казахстана, Литвы и Латвии.

Чтобы воспользоваться новым предложением доставки отправлений в Молдову, необходимо связаться с региональной дирекцией и заключить договор на обслуживание по специальному тарифу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Укрпочта» получит сотни тысяч долларов на повышение качества международных операций. «Укрпочта» защитила перед Всемирным почтовым союзом (ВПС) три проекта на сумму $841,7 тыс.

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