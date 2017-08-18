«Укрпочта» получит сотни тысяч долларов на повышение качества международных операций

«Укрпочта» защитила перед Всемирным почтовым союзом (ВПС) три проекта на сумму $841,7 тыс

Как сообщают в пресс-службе почтового оператора, эти средства удалось накопить благодаря быстро растущим объемам международных операций и выполнению показателей качества. За каждое должным образом доставленное отправление «Укпрочты» начислялись бонусные средства, которые теперь будут инвестированы в развитие предприятия.

На проект по совершенствованию перевозки почты выделяется $458 тыс для приобретения 10 автомобилей грузоподъемностью 4-6 тонн.

Вторым проектом предусмотрено приобретение рентген-телевизионной установки и систем видеонаблюдения в бюро обмена Киева и Львова для усиления безопасности международных отправлений. На эти цели ВПС выделяет $216,5 тыс.

Третий проект с бюджетом $167,2 тыс предусматривает модернизацию оборудования в местах международного почтового обмена и сортировочных центрах. В частности, приобретение беспроводных сканеров, термопринтеров, роликовых и ленточных конвейеров, стеллажей и другого оборудования для улучшения обработки и сортировки международных отправлений.

Сейчас по этим трем проектам проводятся тендерные процедуры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта расширяет возможности экспорта для украинских интернет-ритейлеров. Укрпочта и Почта Молдовы будут развивать сотрудничество в сфере электронной коммерции

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