Укрпочта расширяет возможности экспорта для украинских интернет-ритейлеров

Укрпочта и Почта Молдовы будут развивать сотрудничество в сфере электронной коммерции

19 июля Укрпочта осуществила тестовую поставку посылок в Молдову по договору консигнации. Отныне клиенты, которые работают в сегменте электронной коммерции, смогут по льготным тарифам отправлять посылки в Молдову.

Сейчас эта услуга предусматривает два типа доставки: авиа — из Киева (отгрузка происходят ежедневно самолетами в Кишинев) и наземным транспортом из Одессы (раз в неделю). Машина Укрпочты, выезжая в среду в 12 часов из Одессы, приезжает на таможню вечером того же дня. На следующий день осуществляется таможенное оформление отправлений по упрощенной модели и их доставка в отделения связи Молдовы. В планах Укрпочты — более частые наземные маршруты (до 2-3 раз в неделю).

Помимо быстрой доставки, Укрпочта и Почта Молдовы привлекли к сотрудничеству группу компаний Simpals (крупнейшая торговая площадка Молдовы). Там для украинских производителей действуют специальные предложения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что зарегистрировать отправление Укрпошта Экспресс теперь можно за 1 минуту онлайн. Более того, Укрпошта предлагает скидку на отправления, сформированные онлайн.

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