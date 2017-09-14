«Укрпошта» позволит получателю платить за доставку отправления

Услугу протестируют украинские интернет-магазины

«Укрпошта» начинает пилотный проект по оплате доставки отправления получателем. К тому же, появилась возможность для отправителя оплатить пересылку почтового перевода.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Тестировать новую услугу «Укрпошты» будут интернет-магазины, которые подписали договор о сотрудничестве. Заполняя документы об отправке, представителю интернет-магазина надо указать в специальной форме, что за доставку посылки заплатит получатель.

В случае отказа получателя оплатить доставку, посылка возвращается отправителю. Он также будет обязан покрыть расходы на доставку.

Пилотируется также услуга, позволяющая отправителю заплатить за пересылку почтового перевода.

По результатам пилотного проекта услугой смогут пользоваться и отправители-физические лица.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Укрпошта» запустила чат-бота в популярном мессенджере. Почтовый оператор рассказал о функционале своего первого чат-бота.

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