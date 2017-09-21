Укрпочта запустила чат-бот в Facebook

В будущем функционал чат-бота будет расширяться

Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» запустил чат-бот в социальной сети Facebook.

Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас возможности чат-бота включают отслеживание отправления по номеру, сообщения об изменении статуса посылки, поиск отделения и его геолокация по индексу, а также ознакомление клиентов с базовыми тарифами компании.

В будущем функционал чат-бота будет расширяться для того, чтобы давать как можно более качественные ответы на запросы пользователей.

Воспользоваться ботом можно по ссылке.

Напомним, ранее Укрпочта запустила чат-бот в одном из самых популярных мессенджеров — Telegram.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что международные отправления Укрпочты можно оформить онлайн. Оформить международное отправление в одну из 234 стран и отдельных регионов можно на сайте Укрпочты через «личный кабинет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Укрпошта» научит предпринимателей продавать товар на eBay