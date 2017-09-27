В Mastercard назвали банк-лидер украинского рынка пластиковых карт

Компания Mastercard признала один из банков маркетмейкером украинского рынка банковских карт

Международная платежная система Mastercard признала укрепление позиций ПриватБанка на рынке пластиковых карт одним из основных факторов роста доли безналичных операций в Украине в 2017 году. В рамках Mastercard Day, который прошел в Киеве, ПриватБанк получил специальные награды за рыночные позиции и расширение сети приема безналичных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Согласно данным НБУ, на долю клиентов ПриватБанка приходится почти 90% всех безналичных операций в стране и 85% безналичных оплат покупок в торговой сети.

За первое полугодие 2017 года в Украине клиентами банков было сделано 554 млн безналичных операций. При этом 504 млн из них осуществили клиенты ПриватБанка.

Также за 6 месяцев Нацбанком зафиксировано 288,7 млн операций по оплате картами в торгово-сервисной сети, из которых 246 млн обеспечили клиенты крупнейшего госбанка.

На сегодня ПриватБанк эмитировал более 32 млн карт, а в сети его обслуживания работает свыше 140 тыс POS-терминалов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что лимит по операциям, подпадающим под финмониторинг, могут поднять. Нацбанк инициирует повышение лимита по операциям вдвое.

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