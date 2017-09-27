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В Mastercard назвали банк-лидер украинского рынка пластиковых карт

27.09.2017 11:17

Компания Mastercard признала один из банков маркетмейкером украинского рынка банковских карт

В Mastercard назвали банк-лидер украинского рынка пластиковых карт. Фото: pymnts.com

Международная платежная система Mastercard признала укрепление позиций ПриватБанка на рынке пластиковых карт одним из основных факторов роста доли безналичных операций в Украине в 2017 году. В рамках Mastercard Day, который прошел в Киеве, ПриватБанк получил специальные награды за рыночные позиции и расширение сети приема безналичных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Согласно данным НБУ, на долю клиентов ПриватБанка приходится почти 90% всех безналичных операций в стране и 85% безналичных оплат покупок в торговой сети.

За первое полугодие 2017 года в Украине клиентами банков было сделано 554 млн безналичных операций. При этом 504 млн из них осуществили клиенты ПриватБанка.

Также за 6 месяцев Нацбанком зафиксировано 288,7 млн операций по оплате картами в торгово-сервисной сети, из которых 246 млн обеспечили клиенты крупнейшего госбанка.

На сегодня ПриватБанк эмитировал более 32 млн карт, а в сети его обслуживания работает свыше 140 тыс POS-терминалов.

Фото: privatbank.ua

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что лимит по операциям, подпадающим под финмониторинг, могут поднять. Нацбанк инициирует повышение лимита по операциям вдвое.

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Рубрики: MasterCardБанкиКомпанииНовостиПриватБанкУкраина
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