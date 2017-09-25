Лимит по операциям, подпадающим под финмониторинг, могут поднять

Нацбанк инициирует повышение лимита по операциям вдвое

Национальный банк предложил увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям. Так, сумму предлагают увеличить вдвое — со 150 тыс грн до 300 тыс грн.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка, Игорь Береза.

Такое предложение попало в законопроект, который НБУ разрабатывает совместно с Министерством финансов, Государственной службой финансового мониторинга и международными экспертами.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Верховную Раду до конца года.

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Ранее мы сообщали, что НБУ снизил граничную сумму наличных расчетов. С 4 января 2017 года предельная сумма расчетов наличными с участием физических лиц снижена со 150 тыс грн до 50 тыс грн.

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По материалам: RBC.UA