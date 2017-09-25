Активы украинских банков сократились

За прошлый месяц коммерческие банки сократили активы на 1% по сравнению с июлем

Согласно данным НБУ, на 1 августа 2017 года активы работающих банков составляли 1,263 трлн грн. За месяц они снизились до 1,251 трлн грн. При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на 1 сентября составили 1,722 трлн грн.

В НБУ подсчитали, что за август было предоставлено 974,2 млрд грн кредитов, что на 0,3% или 2,4 млрд больше, чем в прошлом месяце.

Обязательства банков за этот период уменьшились на 13 млрд грн, или на 1,2% до 1,083 трлн грн, капитал банков увеличился на 618 млн грн, или на 0,4% до 167,7 млрд грн.

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Ранее в НБУ сообщили, что нужно для успешной работы банковской системы. Так, по мнению регулятора, требуются реформы в других секторах.

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По материалам: FinClub