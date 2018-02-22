Искусственному интеллекту нужно придать человеческие черты — банки

Новые финансовые технологии все больше полагаются на ИИ

Мир банкинга пытается стать «умнее, быстрее, эффективнее», извлекая максимальную выгоду из использования искусственного интеллекта. Но как может технология, являясь искусственной, соответствовать потребностям человека?

Чтобы решить эту проблему, компании ищут способ придать ИИ характерные для человека черты. Чтобы потребителям было легче взаимодействовать с компьютеризированными сервисами. Подробнее об этом рассказано в февральском выпуске отчета Digital Banking Tracker.

Приводим опыт некоторых финансовых компаний в этой области:

Amazon, Westpac и Национальный банк Австралии пытаются совместно внедрить ИИ с голосовым управлением для клиентов австралийских банков. Недавно трио сообщило, что австралийские клиенты, которые приобрели смарт-динамик Amazon Echo, смогут проверять личные финансы используя голосовые команды. Все это будет возможно посредством программного обеспечения Alexa AI от Amazon.

Emma Technologies LTD отпраздновали новый этап развития ИИ. Эта лондонская фирма использует ИИ и машинное обучение, чтобы помочь молодым потребителям избежать овердрафтов, отменить нежелательные или неиспользуемые подписки и сэкономить средства. Примечательно, что недавно Emma Technologies LTD была одобрена и зарегистрирована в Управлении по финансовому поведению (FCA) в соответствии с Правилами Платежных услуг 2017 года. Компания теперь может полностью работать по схеме PSD2.

Для улучшения обслуживания своих клиентов, банк Ally в настоящее время работает над тем, чтобы найти баланс между внедрением технологий виртуального помощника в свои банковские операции и поддержанием персонализированного опыта для клиентов.

Поскольку новые финансовые технологии все больше полагаются на ИИ и машинное обучение для формирования и поддержки продуктов, неудивительно, что более традиционные финансовые учреждения чувствуют, что градус накаляется, и, как результат, вынуждены незамедлительно принять новую технологию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Эксперты предупреждают об опасностях искусственного интеллекта. Ресурс вполне может быть использован государствами-изгоями, преступниками и террористами.

ВАС ЗАИНТЕЕРСУЕТ — Искусственный интеллект: перспективы использования в финансах