Это уже седьмой патент братьев Уинклвосс, связанный с криптографией

Компания братьев Уинклвоссов — Winklevoss IP LLP — получила патент на создание торгуемых на бирже продуктов (ETP), связанных с криптовалютами и цифровыми активами.

ETP — это тип ценной бумаги, цена которой выводится из стоимости других инвестиционных инструментов. В данном случае — из криптовалют.

Оба брата зачислены в список авторов решения. Кроме Уинклвоссов, концепцию разрабатывали Эван Луи Грибел, Кэтлин Хилл Мориарти и Грегори Элиас Ксеталис.

В патенте, выданном 19 июня, описан метод «разработки ETP, содержащем цифровые активы», а также выпуск акций, привязанных к этому ETP. Новый патент дополнил обширный портфель интеллектуальной собственности Уинклвоссов. Однако пока неясно, когда и как концепции будут применяться к реальным продуктам.

Отмечается, что новый патент стал седьмым по счету патентом, связанным с криптографией, полученный братьями Уинклвосс. Так, первый из них был выдан в декабре 2017 года.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в мае этого года Walmart запатентовал новое решение. В заявке описывается сервис, который будет записывать покупки клиента в блокчейн, позволяя ему перепродавать товары на платформе маркетплейса с использованием записи о покупке.

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По материалам coindesk.com.