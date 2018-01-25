Стартовал конкурс «Лучшая монета года Украины»: как проголосовать

Нацбанк Украины запустил новый конкурс, но принять участие в голосовании непросто

Первый этап ежегодного конкурса Нацбанка «Лучшая монета года Украины» начался. За лучшие монеты можно голосовать уже с сегодняшнего дня, 25 января. Главное, успеть до 26 марта. Именно тогда заканчивается первый этап конкурса.

После национального голосования жури определит монеты-победительницы в трех номинациях.

Номинации:

«Лучшая монета года»

«Уникальное идейное решение»

«Лучшее художественное решение»

Конкурс будет проводиться среди 47 памятных монет (список), которые были введены в обращение Нацбанком Украины с 1 января до 31 декабря 2017 года.

Как проголосовать за лучшию монету?

Заполнить онлайн-анкету конкурса на сайте Национального банка Украины Прислать заполненную анкету на почту moneta@bank.gov.уа Опустить заполненную анкету в специальный ящик в отделе Нацбанка или содружественных банков (АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк»).

Не забывайте, что для одной номинации можно предлагать только одну монету. На втором этапе жури конкурса (специалисты Нацбанка, эксперты по изобразительному искусству, истории, нумизматики и т.д.) путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации среди авторов трех избранных монет. Результаты каждого этапа будут выставлены на сайте Нацбанка.

Напомним, в прошлом году звание лучшей получила монета «Щедрик»

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

С 2016 года памятные монеты можно заказывать онлайн. Покупатель должен зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте. После того, как он выберет монету, на электронную почту придет номер заказа.

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