Какие европейские страны признали цифровые справки ПриватБанка

Диппредставительства 7 стран признали цифровые справки ПриватБанка

Украинские посольства и консульства 7 стран мира — Венгрии, Австрии, Дании, Бельгии, Польши, Германии и Нидерландов — используют в своей работе электронные справки ПриватБанка, подлинность которых можно проверить на специальном сайте.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

Главная преграда для массового отказа от бумажных документов с «мокрыми» печатями – это неготовность принимать такие справки отдельными государственными и коммерческими организациями, отмечают в банке. Именно по этой причине банк реанимирует внутреннюю программу #paperless, главная цель которой – это отказ от запроса лишних бумажных справок и документов как самим банком, так и другими организациями в Украине.

Сегодня клиенты ПриватБанка могут получить все необходимые справки, выписки или квитанции в электронном виде через Интернет-банк Приват24 или мобильное приложение. Подлинность электронного документа можно проверить онлайн с помощью специального ресурса, доступ к которому есть у всех получателей таких документов.

В ПриватБанке утверждают, что в ближайшее время процедура признания электронных справок будет подтверждена большинством дипломатических миссий и визовых учреждений ведущих стран.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк представил новый формат оплаты интернет-заказов — в Viber и Telegram. Магазины-клиенты самого крупного банка в Украине смогут выставлять счета покупателям в Приват24 и популярных мессенджерах.

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