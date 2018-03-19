Guess, Mondaine, Timex и Kronaby уже готовы внедрять инновационную технологию

bPay, платежное подразделение британской компании Barclaycard, сотрудничает с семью часовыми брендами, согласно сообщениям от представителей компании. Цель этого партнерства — сделать часы новым платежным инструментом, не забывая при этом про эстетичность и стиль. К инициативе уже присоединились Guess, Mondaine, Timex и Kronaby, реагируя таким образом на повышенный спрос на бесконтактные платежные гаджеты.

В прошлом году bPay и Timex запустили «новаторские» бесконтактные часы Timex Fairfield Contactless. В настоящее время эти фирмы в сотрудничестве выпускают расширенный ассортимент из восьми бесконтактных моделей часов как для мужчин, так и для женщин. В свою очередь Guess Watches представит ряд из шести бесконтактных моделей часов.

bPay также объединил усилия с LBS, поставщиком ремней для часов, чтобы вывести на рынок «TapStrap». Это заменяемый ремешок, который можно прикрепить на любые часы с креплением на 18 мм, 20 мм или 22 мм (это самые распространенные размеры ремешка для часов). Благодаря встроенному в ремень чипу, владелец сможет осуществить покупки до 30 фунтов стерлингов даже без необходимости вводить PIN.

Чип bPay доступен для всех, у кого есть кредитная или дебетовая карта Visa или Mastercard, зарегистрированная в Великобритании. Пользователи могут добавлять средства в свой цифровой кошелек «на ходу» с помощью мобильного приложения, или через сайт bPay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее уже сообщалось о том, что Barclaycard расширит серию бесконтактных устройств bPay. Компания представит маленький кейс bPay Loop с встроенным NFC чипом, который можно будет прикрепить к наручным часам или фитнес-браслетам. Более того, в ассортименте bPay уже имеются браслеты, стикеры и брелки для бесконтактных платежей.

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