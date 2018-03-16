Google запускает новую универсальную систему Wear OS

Google объявила о запуске «удобной операционной системы для всех», которая будет совместима с носимыми гаджетами пользователей Android и iPhone.

Дэнис Тропер, глава регулирования в отношении продуктов (Wear OS от Google) сказал, что разработчики Android Wear убеждены, что удобные технологии должны быть доступны для всех, независимо от того, что пользователь носит на запястье или какой у него телефон в кармане. Также он заявил, что компания сотрудничает с лучшими часовыми и электронными брендами, чтобы создать более 50 моделей часов, которые позволят пользователям контролировать свою физическую активность и помогут всегда оставаться на связи.

Тропер добавил, что по состоянию на 2017 год один из трех новых владельцев часов Android Wear также использовал iPhone, что побудило компанию запустить Wear OS от Google, которая будет работать как для пользователей Android, так и для почитателей iOS.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Google Pay появится новый функционал. Предполагается, что с помощью мобильного приложения можно будет пересылать деньги своим контактам из телефонной книги Google Contacts.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый формат покупок: Google заключил контракт с M-Pesa