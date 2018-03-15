Отправить деньги другу из списка контактов можно будет в один клик

В популярном мобильном кошельке Google Pay может появиться еще одна опция. Предполагается, что с помощью мобильного приложения можно будет пересылать деньги своим контактам из телефонной книги Google Contacts. Пока официального сообщения о запуске данного сервиса не было. Изменения в интерфейсе телефонной книги заметили только некоторые пользователи.

Пользователи обратили внимание на появившуюся новую иконку «Отправить» со значком доллара. При этом сам пользовательский интерфейс в целом не изменился. По-видимому, это серверное изменение, а Google еще не завершил все обновления.

Если пользователь часто использует Google Pay для совершения платежей, эта функция пригодится, когда ее официально запустят.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay вскоре станет доступен на новом рынке. В первом квартале 2018 года Apple Pay выйдет на рынок Бразилии. Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук. Хотя он и не назвал точную дату запуска Apple Pay в Бразилии, это произойдет очень скоро.

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