В Google Pay можно добавить платежные карты Альфа-Банка

Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина

С 14 марта клиенты Альфа-Банка Украина смогут оцифровать любую карту финучреждения в кошелке Google Pay. Это позволит им быстро и безопасно совершать покупки с помощью смартфона в более чем в 140 тыс точках приема бесконтактных платежей по всей Украине: в кафе, ресторанах, супермаркетах и транспорте.

Максим Патрин, вице-президент, глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина

Для оплаты нужно просто приложить смартфон к бесконтактному терминалу на кассе или к турникету в метро. Это экономит время, минимизирует риски мошенничества и не отягощает портмоне наличными и картами. Ведь в приложении Google Pay можно оцифровать сразу несколько кредиток, а также карты лояльности крупных торговых сетей.

Google Pay доступен пользователям Android-смартфонов с NFC-чипом и операционной системой Android 4.4 и выше.

Как добавить карту в Google Pay:

Способ №1 – скачать приложение Google Pay и следовать подсказкам внутри приложения.

Способ №2 – добавить карту в кошелек из мобильного банкинга Alfa-Mobile Ukraine. Этот способ оцифровки карт пока находится на стадии тестирования и станет доступен всем клиентам в ближайшее время после обновления приложения Alfa-Mobile Ukraine.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Мобильный кошелек Android Pay был запущен на украинском рынке в ноябре 2017 года. С тех пор к нему подключилось более пяти финучреждений. А сам сервис по инициативе компании Google принял решение объединить сервисы Android Pay и Google Wallet в один платежный сервис Google Pay

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — NFC в смартфоне: ТОП гаджетов, которыми можно платить в магазине