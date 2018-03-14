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В Google Pay можно добавить платежные карты Альфа-Банка

14.03.2018 16:55 PR

Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина

С 14 марта клиенты Альфа-Банка Украина смогут оцифровать любую карту финучреждения в кошелке Google Pay. Это позволит им быстро и безопасно совершать покупки с помощью смартфона в более чем в 140 тыс точках приема бесконтактных платежей по всей Украине: в кафе, ресторанах, супермаркетах и транспорте.

«Мне повезло попасть в первую группу тестирования сервиса Google Pay в Альфа-Банке Украина, и я на собственном опыте убедился, как удобно и просто оплачивать покупки с помощью смартфона. В ближайшее время мы обновим наш мобильный банк Alfa-Mobile Ukraine, чтобы оцифровать карту можно было одним движением пальца. И, конечно, мы планируем внедрение технологии Apple Pay, чтобы сделать сервис оплаты с помощью смартфона доступным и для владельцев iPhone»
Максим Патрин,
вице-президент, глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина

 

Для оплаты нужно просто приложить смартфон к бесконтактному терминалу на кассе или к турникету в метро. Это экономит время, минимизирует риски мошенничества и не отягощает портмоне наличными и картами. Ведь в приложении Google Pay можно оцифровать сразу несколько кредиток, а также карты лояльности крупных торговых сетей.

Google Pay доступен пользователям Android-смартфонов с NFC-чипом и операционной системой Android 4.4 и выше.

Как добавить карту в Google Pay:

Способ №1 – скачать приложение Google Pay и следовать подсказкам внутри приложения.

Способ №2 – добавить карту в кошелек из мобильного банкинга Alfa-Mobile Ukraine. Этот способ оцифровки карт пока находится на стадии тестирования и станет доступен всем клиентам в ближайшее время после обновления приложения Alfa-Mobile Ukraine.

 

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Мобильный кошелек Android Pay был запущен на украинском рынке в ноябре 2017 года. С тех пор к нему подключилось более пяти финучреждений. А сам сервис по инициативе  компании Google принял решение объединить сервисы Android Pay и Google Wallet в один платежный сервис Google Pay

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Рубрики: БанкиМобильные платежиНовостиУкраина
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